МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Продажи смартфонов iPhone в России по итогам прошедшего года заметно снизились из-за отсутствия комфорта при их использовании и неуверенности в будущем удобстве для пользователей, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Раскрыто, как Telegram и Whatsapp шпионят за пользователями

По данным мобильного оператора "Мегафон", в 2022 году продажи iPhone в розничной сети снизились на 22% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом. В МТС также подтвердили падение продаж iPhone в России по итогам года — на 45%. А по данным эксперта, продажи iPhone в России упали и вовсе в три раза.

"iPhone не покупают из-за того, что на сегодняшний день нет возможности использовать Apple Pay, нет ряда приложений в App Store, другими словами, нет комфортного использования. Кроме того, присутствует неуверенность в будущем, так как это очень дорогие устройства в том числе без возможности сервисного обслуживания", — сказал Муртазин.

По словам эксперта, если в прошлом феврале iPhone занимали 17% рынка смартфонов в России, то сейчас — около 5,5%.

"Переход на Android в 2022 году ускорился в России. Многие люди пока не меняют свои iPhone на Android, однако россияне уже приобретают их для того, чтобы попробовать в использовании", — заключил Муртазин.