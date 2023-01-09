Минцифры: электронный полис ОМС появился на портале "Госуслуг"
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Россиянам предоставили доступ к электронному полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале "Госуслуг", сообщили Минцифры страны.
Ведомство отметило, что теперь граждане смогут оформить полис ОМС себе или ребенку через "Госуслуги". Кроме того, мера позволит показывать документ на смартфоне и автоматически подтягивать данные из личного кабинета при прикреплении к поликлинике или записи на прием к врачу. Подчеркивается, что для доступа к услуге необходима подтвержденная учетная запись на портале. При наличии полиса сведения о нем появятся в личном кабинете автоматически. Также на "Госуслугах" можно подать заявление на оформление документа.
Минцифры добавили, что граждане смогут поменять регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса в режиме онлайн, а также один раз в год поменять страховую компанию.