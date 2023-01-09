МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Россиянам предоставили доступ к электронному полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на портале "Госуслуг", сообщили Минцифры страны. Территориальные фонды ОМС предоставят медицинские полисы в новых регионах

Ведомство отметило, что теперь граждане смогут оформить полис ОМС себе или ребенку через "Госуслуги". Кроме того, мера позволит показывать документ на смартфоне и автоматически подтягивать данные из личного кабинета при прикреплении к поликлинике или записи на прием к врачу. Подчеркивается, что для доступа к услуге необходима подтвержденная учетная запись на портале. При наличии полиса сведения о нем появятся в личном кабинете автоматически. Также на "Госуслугах" можно подать заявление на оформление документа.

Минцифры добавили, что граждане смогут поменять регион страхования, приостановить или возобновить действие полиса в режиме онлайн, а также один раз в год поменять страховую компанию.