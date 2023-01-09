МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минцифры России заключило с "Ростелекомом" госконтракт на 11,1 миллиарда рублей на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства на период до 31 декабря 2024 года, свидетельствуют данные на сайте госзакупок. "Ростелеком" подпишет контракт на создание ПО ядра мобильной сети

"Цена контракта: 11,1 миллиарда рублей…. Объекты закупки: выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства", — говорится в документации.

Срок исполнения госконтракта рассчитан до 31 декабря 2024 года.

"Контракт заключен с целью выполнения работ по эксплуатации инфраструктуры Электронного правительства. Ключевыми компонентами, эксплуатация которых осуществляется по данному ГК, являются единый портал Госуслуг, мобильные приложения "Госуслуги", "Госуслуги.Авто", единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.