"Ростелеком" получит средства на эксплуатацию инфраструктуры "Госуслуг"
"Ростелеком" получит 11 миллиардов рублей на эксплуатацию инфраструктуры "Госуслуг"
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Минцифры России заключило с "Ростелекомом" госконтракт на 11,1 миллиарда рублей на выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства на период до 31 декабря 2024 года, свидетельствуют данные на сайте госзакупок.
"Цена контракта: 11,1 миллиарда рублей…. Объекты закупки: выполнение работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства", — говорится в документации.
Срок исполнения госконтракта рассчитан до 31 декабря 2024 года.
"Контракт заключен с целью выполнения работ по эксплуатации инфраструктуры Электронного правительства. Ключевыми компонентами, эксплуатация которых осуществляется по данному ГК, являются единый портал Госуслуг, мобильные приложения "Госуслуги", "Госуслуги.Авто", единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.