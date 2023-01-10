МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Совсем скоро у пользователей популярного мессенджера WhatsApp на базе Android появится возможность быстрого переноса чатов со старого устройства на новое, сообщает портал WABetaInfo. Раскрыто, как Telegram и Whatsapp шпионят за пользователями

Отмечается, что новая функция будет предусматривать перенос чатов без необходимости создавать резервные копии их истории. Для использования опции следует просто загрузить мессенджер на новое устройство, а затем отсканировать предоставленный QR-код.

На данный момент возможность переноса чатов без "облачного" копирования находится в стадии разработки и будет выпущена в обновлении приложения. Тем не менее, эта функция доступна для желающих в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская