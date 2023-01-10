Портал WABetaInfo: в WhatsApp появится функция переноса чатов без облачного копирования
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Совсем скоро у пользователей популярного мессенджера WhatsApp на базе Android появится возможность быстрого переноса чатов со старого устройства на новое, сообщает портал WABetaInfo.
Отмечается, что новая функция будет предусматривать перенос чатов без необходимости создавать резервные копии их истории. Для использования опции следует просто загрузить мессенджер на новое устройство, а затем отсканировать предоставленный QR-код.
На данный момент возможность переноса чатов без "облачного" копирования находится в стадии разработки и будет выпущена в обновлении приложения. Тем не менее, эта функция доступна для желающих в бета-версии WhatsApp для Android 2.23.1.25.
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская