АЛМА-АТА, 10 янв — ПРАЙМ. Пятый международный цифровой форум "Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности" с участием председателей правительств стран-членов ЕАЭС состоится 2-3 февраля 2023 года в Алма-Ате, заявили в пресс-службе Минцифры Казахстана. В Госдуму внесли пакет законопроектов о цифровом рубле

"В пленарном заседании Digital Almaty примут участие главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Центральной темой обсуждения пленарной сессии с участием премьер-министров стран ЕАЭС станет развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и новые технологии в телекоммуникациях", — сказано в релизе.

Отмечается, что на 20 панельных сессиях форума выступят более 150 представителей сферы информационных технологий. Министерство добавило, что на мероприятии более 15 тысяч человек из 30 стран мира должны будут обсудить форсированный переход промышленности к цифровизации, перспективы цифрового майнинга, области применения роботизации, а также развитие IT-отрасли в Евразийском регионе.

Подчеркивается, что главной темой форума будут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.