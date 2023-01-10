МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минцифры планирует повысить цифровую грамотность россиян до 75 процентов в ближайшие годы, рассказали в ведомстве. Минцифры предложило принудительно лицензировать иностранное ПО, пишут СМИ

Ожидается, что такой цели удастся достигнуть к 2024 году.

По словам директора департамента координации программ и проектов министерства Татьяны Трубниковой, чьи слова передает пресс-служба VK, Минцифры на постоянной основе ведет работу, направленную на повышение уровня цифровой грамотности граждан РФ. Так, в стране уже реализуют большое количество проектов в рамках национальной программы "Цифровая экономика", отметила Трубникова.

Представитель министерства также анонсировала запуск нового сезона просветительского проекта "Цифровой ликбез", который проводят VK и автономная некоммерческая организация "Цифровая экономика".

Проект нацелен на повышение финансовой грамотности и учит основам кибербезопасности. Он предусматривает показ в школах видеороликов, которые научат определять фишинговые ссылки, защищать личные данные в сети и противостоять кибербуллингу.