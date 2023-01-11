МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Гранты на 15,5 миллиарда рублей получат около 200 российских научных организаций для обновления приборной базы в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Научные организации теперь могут открывать юридические клиники

"Президент Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в "Сириусе" (в рамках II конгресса молодых ученых в декабре 2022 года — ред.) отметил необходимость интенсивно развивать отечественную приборную базу, без которой работать просто невозможно. Правительство в рамках национального проекта "Наука и университеты" планирует в этом году предоставить гранты на обновление приборной базы на сумму 15,5 миллиардов рублей, что на 3,7 миллиардов больше прошлого года", — процитировало его слова Минобрнауки в своем сообщении.

По словам вице-премьера, около 200 научных организаций в различных регионах страны смогут воспользоваться этими средствами.

"Одно из обязательных условий — закупка оборудования российского производства. Новое оборудование позволит выполнять российским ученым передовые исследования и получать научные результаты, направленные на научно-технологическое развитие России", — подчеркнул он.

В прошлом году общая сумма финансирования закупок новых приборов составила 8 миллиардов рублей, в 2022 году — 11,8 миллиарда рублей. Субсидии из федерального бюджета на обновление приборной базы научные организации получают в рамках национального проекта "Наука и университеты".

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"Минобрнауки России планомерно повышает требование к минимальному объему закупок отечественного оборудования. В 2021 году этот показатель составлял порядка 10%, в 2022 — около 15%, в этом году для организаций утверждено значение по закупкам отечественного оборудования в объеме не менее 20%", — заявил в свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Мы продолжим регулярно сверять часы с профессиональным сообществом для поддержки наших исследователей и создания условий по достижению прорывных результатов. Подчеркну, что обновление приборной базы в сегодняшних реалиях ориентировано не только на производство конкурентоспособных технологий, но и на снижение зависимости от иностранных комплектующих", — добавил он.

Наибольшие суммы грантов составили 567,5 и 454 миллионов рублей. Их получателями стали МГУ имени Ломоносова и Физический институт имени Лебедева РАН (ФИАН). Кроме того, крупные гранты в размере 340,5 и 227 миллионов рублей будут предоставлены 23 организациям из 11 регионов России.

"ФИАН является одним из самых крупных участников программы обновления приборной базы. Многие исследования в нашем институте напрямую зависят от приборов, которые должны поступить в рамках этой программы в 2023 году", — рассказал директор ФИАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский.

Самой крупной закупкой в рамках этой программы станет модернизация ростовой установки для задач микроэлектроники, эту работу выполнит российская компания, отметил Колачевский. В целом, доля российских приборов в заявке ФИАН составляет более 30%, включая лазерные системы, современную оптику, установки для создания микро- и наноструктур, а также вакуумное и технологическое оборудование, добавил он.