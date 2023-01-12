МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Качество восстановленных гаджетов – то есть бывшей в употреблении, а затем восстановленной и подготовленной для дальнейшей эксплуатации техники — зависит от того, какая компания занималась ремонтом или заменой пришедших в негодность деталей, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Никаких компромиссов: как защитить данные при потере телефона

По его словам, при реализации этой схемы есть два варианта. Первый – когда подержанный гаджет восстанавливает производитель.

"Существует мешанина в терминах. Есть восстановленная производителем техника, когда, например, Apple или Samsung получают свои же старые смартфоны, меняют корпус, батарейку и продают как восстановленные, со скидкой. То есть они приводят их в порядок, возвращают к заводскому состоянию", – рассказал эксперт.

Второй вариант – когда подержанные устройства продают сторонние компании, продолжил он. По мнению Муртазина, в этом случае восстановление будет минимальным.

"Такие компании оценивают, насколько б/у техника хорошо себя ведет. При этом их экспертиза и знания – не абсолютные. Они, в отличие от производителей, могут промахиваться, дают меньшую гарантию", — предупредил он.

По словам эксперта, речь идет о покупке, по сути, той же самой бывшей в употреблении техники, у которой сбросили все настройки, почистили память, корпус и дали "какую-то гарантию" — в зависимости от компании, от двух недель до полугода. "За это вы платите. Но покупка б/у гаджета с рук на том же "Авито" – практически такая же история, только вы платите за это меньше", – уточнил Муртазин.

По сравнению с покупкой нового устройства, выбор в пользу восстановленного гаджета позволяет получить больше опций за меньшие деньги, считает эксперт.

"Не всегда есть возможность купить новую технику, поэтому люди покупают восстановленные гаджеты все более и более осознанно. Вторичный рынок не переживает спада, но нет и бурного роста. На мой взгляд, восстановленные гаджеты имеет смысл покупать для детей, для личного использования, не для подарка. Зачастую их покупают рациональные люди, которые хотят получить больше возможностей за меньшие деньги и при этом готовы закрыть глаза на то, что техника была у кого-то в использовании", – сказал Муртазин.