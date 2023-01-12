МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. "Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала серийного выпуска будет проведена уже в этом году, сообщает корпорация. Автомобилистов предупредили о новых правилах уплаты транспортного налога

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" расширил линейку антенных систем спутниковой связи, предназначенных для различных видов транспорта. Разработаны две новые модификации оборудования – для малых речных и морских судов, а также компактная версия для автомобильного и железнодорожного транспорта. В 2023 году будет проведена подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий", — говорится в сообщении.

В составе "Росэлектроники" разработкой нового оборудования занимается концерн "Автоматика". По словам гендиректора "Автоматики" Андрея Моторко, разработка ведется по поручению правительства по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 года.

Новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференцсвязи, IP-телефонии, мониторинговой информации.

Оборудование также способно обеспечивать трансляции в прямом эфире различных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований — в августе 2022 года мультимедийный комплекс использовался при проведении телетрансляции соревнований по танковому биатлону с полигона "Алабино".

"Новая морская антенная система может применяться в малогабаритной репортажной радиостанции для съемки парусных регат", — приводят пример в корпорации.