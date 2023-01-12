Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 12 тысяч мошеннических сайтов
Роскомнадзор удалил или заблокировал 11 900 мошеннических сайтов в 2022 году
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор.
"В 2022 году удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей.
"Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", — добавляет ведомство.
Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.