МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Почти 12 тысяч мошеннических сайтов было удалено или заблокировано в 2022 году, чаще всего злоумышленники используют сайты, которые выдают себя за официальные площадки финансовых организаций или интернет-магазинов, сообщил Роскомнадзор. Россиян предупредили о признаке мошенничества при оплате в крупном магазине

"В 2022 году удалено либо заблокировано 11 900 мошеннических сайтов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие ресурсы создаются в основном для кражи денег или персональных данных пользователей.

"Чаще всего злоумышленники используют сайты, которые мимикрируют под официальные площадки крупных финансовых организаций или интернет-магазинов", — добавляет ведомство.

Поясняется, что доступ к таким площадкам ограничивается по требованию профильных органов или по решению суда.