Пушков прокомментировал поиск "русских ботов" в Twitter
Сенатор Пушков: задачей истории с "русскими ботами" в Twitter было представить Россию врагом
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Одержимым "российской угрозой" надо было искать "русских ботов" не в соцпсетях, а у себя под кроватью, так как шансов было больше, отметил в своем микроблоге в Twitter сенатор Алексей Пушков.
Ранее из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Таибби, стало известно, что американские политики и СМИ продвигали конспиративные теории об активности "русских ботов" в Twitter, зная о том, что сама социальная сеть подобных признаков у себя не находила.
"В Твиттере ботов не нашли. По той простой причине, что их там не было. Зато истерия была поднята громкая", — прокомментировал Пушков.
По его словам, задачей этой "истерии" было не обнаружение ботов, а создание образа врага в лице России.