МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Одержимым "российской угрозой" надо было искать "русских ботов" не в соцпсетях, а у себя под кроватью, так как шансов было больше, отметил в своем микроблоге в Twitter сенатор Алексей Пушков. Пушков объяснил, когда США сократят финансирование Украины

Ранее из очередной порции разоблачительных материалов, публикуемых журналистом-расследователем Мэттом Таибби, стало известно, что американские политики и СМИ продвигали конспиративные теории об активности "русских ботов" в Twitter, зная о том, что сама социальная сеть подобных признаков у себя не находила.

"В Твиттере ботов не нашли. По той простой причине, что их там не было. Зато истерия была поднята громкая", — прокомментировал Пушков.

По его словам, задачей этой "истерии" было не обнаружение ботов, а создание образа врага в лице России.