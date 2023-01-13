ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден обсудит с властями Японии и Нидерландов вопросы сотрудничества по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Курс на сто: Китай задал новый тренд в нефтянке

"Президент Джо Байден в ближайшие дни обсудит сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям в ходе следующих один за другим визитов в Вашингтон лидеров Японии и Нидерландов", — сообщило агентство.

В пятницу Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, во вторник — с премьером Нидерландов Марком Рютте. Объявлений о заключении каких-либо соглашений не ожидается.

В декабре 2022 года сообщалось, что Япония и Нидерланды в ближайшее время могут объявить о принятии некоторых мер по ограничению продажи Китаю передового оборудования для производства полупроводников. Как сообщалось, Япония и Нидерланды достигли принципиального соглашения о присоединении к США по вопросу ужесточения контроля над экспортом передового оборудования по производству чипов.

США выступают за ограничение поставок связанных с полупроводниками технологий в КНР и надеются на поддержку союзников в этом вопросе.

Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.