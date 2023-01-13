МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок информационной безопасности (ИБ) в прошлом году увеличился на 10-20 процентов в связи с беспрецедентным числом хакерских атак и позицией государства по этой проблеме, сообщила компания Positive Technologies. Перечислены главные схемы обмана, на которые “ловят” пенсионеров

Как отметили в компании, аналитики прогнозировали падение рынка на 11 процентов. Однако показатель вырос на 10-20 процентов. такая ситуация стала возможна из-за беспрецедентного увеличения числа кибератак на российский бизнес, подчеркнул директор по развитию бизнеса Positive Technologies в стране Максим Филиппов.

"Не менее значимой стала активная позиция регуляторов и государства, переводящая практическую, результативную кибербезопасность в число ключевых потребностей. Стремительный уход иностранных производителей средств защиты негативно повлиял на динамику рынка, тем не менее он вырос и стал другим — рынком отечественных производителей", — добавил он.