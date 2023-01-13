МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Работа устаревших версий мобильного приложения "Сбербанк-Онлайн" прекратиться 16 января, сообщили в кредитной организации. Киберэксперт рассказал, безопасно ли использовать устаревшие смартфоны

В банке рассказали корреспонденту РИА Новости, что программа перестанет функционировать с 16 января текущего года, однако мобильный банк возможно обновить или использовать через браузер.

Клиентам, которых затронет эта ситуация, придет смс-уведомление о необходимости загрузить более новую версию приложения, добавили в кредитной организации. Там подчеркнули, что обновить программу можно на сайте банка, в RuStore (для Android) и в офисе (iOS).

"Сбер" уточнил, что речь идет о небольшом числе пользователей.