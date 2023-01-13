МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Опубликованные личные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов. Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"

"Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", — сообщили в компании.