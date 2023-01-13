Mail.ru проверит сообщения об утечке данных "одного из своих сервисов"
Mail.ru проведет проверку из-за информации об утечке данных "одного из своих сервисов"
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Опубликованные личные данные предположительно одного из сервисов Mail.ru связаны с утечкой стороннего сервиса в начале 2022 года, пользователям почты ничего не угрожает, сервис проводит проверку, сообщили РИА Новости в компании, комментируя появившуюся информацию о том, что в сеть были выложены данные части пользователей предположительно одного из их сервисов.
"Пользователям почты ничего не угрожает, сервис надежно защищен. Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года. Специалисты дополнительно проводят тщательную проверку", — сообщили в компании.