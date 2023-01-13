МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит сообщения об утечке личной информации клиентов сервиса Mail.ru, заявила РИА Новости пресс-служба ведомства. Mail.ru проверит сообщения об утечке данных "одного из своих сервисов"

Как отмечается в релизе, Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке личных данных клиентов Mail.ru.

Ранее в компании сообщали, что данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года, угрозы для пользователей нет. Сервис проводит проверку, добавили в Mail.ru.

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно изменениям в законе "О персональных данных", оператор должен уведомить ведомство в течение 24 часов с момента происшествия, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.