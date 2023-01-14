МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Компьютерные игры для Windows стали самым популярным пиратским программным обеспечением (ПО) в России в 2022 году, большинство релизов, которые официально не поставлялись в страну, были доступны геймерам в течение пары недель, заявил РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Где опасно носить мобильный телефон: россиянам дали ответ

"Компьютерные игры для операционной системы Windows получили наибольшую популярность среди ПО у пиратов в 2022 году. Большинство сфер, которые связаны с зарубежным программным обеспечением, пострадали не так сильно", — сказал Пермяков.

По его словам, большинство релизов, которые не поставлялись в Россию, были у геймеров в течение пары недель. Сюда же добавляется сформировавшийся рынок иностранных аккаунтов для игровых сервисов, которые не работают в РФ.

Эксперт отмечает, что Microsoft Office, которому предрекали уход из России, частично сохранился в стране. "Осталась возможность купить лицензии основных продуктов, для личного пользования и в частные компании. Серверные решения купить сложнее, но возможность по-прежнему существует", – добавил он, отметив, что часть пользователей перешла на ПО Libre Office, однако в 2024 году лидером может стать отечественный пакет "Мой Офис".

По мнению эксперта, процент закупок отечественных ПО увеличился, но скорость их замены могла бы быть выше. "Рынок систем управления предприятиями, наверное, больше всего подвергся изменениям. Фактически сейчас формируется экосистема отечественных решений на замену иностранным. При этом отзывы не однозначны, но положительных больше", — добавил Пермяков. Компаниям, допускающим утечку данных, могут установить оборотные штрафы

Он отметил, что инженерный софт пока испытывает больше всего проблем, так как "важным элементом там являются библиотеки компонентов для проектирования – здесь чувствуется дефицит. Хотя количество проблем с функционалом open source было значительным, ситуация нормализовались за счёт внедрения систем анализа кода и выявления недекларированных возможностей", – подытожил Пермяков.