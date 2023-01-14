МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Лидеры ИТ-отрасли в России — VK, "Яндекс", "Сбер" и "Ростелеком" – будут работать над созданием национальной мобильной операционной системы (ОС), это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба, сообщил зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин. "Россети" рассказали о построении ИТ-инфраструктуры для импортозамещения

"На создание национальной мобильной ОС бросят лучшие кадры четырех лидеров российского ИТ – VK, "Яндекса", "Сбера" и "Ростелекома". Конгломерат разработчиков планирует повторить успех компании Huawei, которая оказалась под санкциями США и была вынуждена создать собственную операционку, полностью совместимую с Android, но со своими базовыми сервисами, включающими магазин приложений. Такой магазин уже есть у VK, картографический сервис и интерфейсные наработки – у "Яндекса", а "Сбер" владеет самым популярным в стране финтех-сервисом. Осталось всё это объединить и выпустить на рынок – задача вполне достижимая в сравнительно короткий срок", — написал Горелкин в своём телеграм-канале.

По словам парламентария, это станет одним из важнейших ИТ-проектов национального масштаба.

"Сейчас подавляющее большинство российских граждан вынуждены пользоваться зарубежными мобильными ОС – со всеми вытекающими отсюда рисками (в том числе, возможностью массового вывода смартфонов из строя, о которой любят говорить алармисты). Рассчитываю, что процесс разработки будущей операционки будет максимально открытым – иначе на статус "народной" претендовать ей будет сложно", — добавил депутат.