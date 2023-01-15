МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Домашнюю сеть Wi-Fi могут взломать злоумышленники, если владелец роутера пренебрегает правилами безопасности, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт направления специальных сервисов Ростелеком-Солар Александр Вураско. Где опасно носить мобильный телефон: россиянам дали ответ

По его словам, проблема беспроводной сети — в том, что человек, находящийся в нескольких сотнях метров от нее или ближе, при большом желании может перехватывать данные, и если у пользователя не установлен пароль на беспроводную сеть, для этого не нужно специального оборудования.

Подобный взлом можно осуществить с помощью подручных средств, иногда даже с помощью мобильного телефона, уточнил эксперт.

"Если после покупки роутера не изменить установленный на нем стандартный пароль, злоумышленник тоже может найти решение и подключиться к устройству", – предупредил он.

Злоумышленник, получив доступ к беспроводной сети, может похитить важную информацию, содержащуюся, к примеру, в персональной переписке пользователей.

"В современных реалиях значительная часть трафика шифруется, но все равно из него можно вытащить массу интересной информации: либо той, которая передается незашифрованной, либо той, которую можно расшифровать. Перечень украденных данных может быть достаточно широк. Это могут быть, например, сведения из персональной переписки. В отдельных случаях это пароли или другая информация, которая впоследствии может быть монетизирована злоумышленниками", – сказал Вураско.

Он отметил, что пользователи Wi-Fi могут даже не заметить, что злоумышленники получили доступ к роутеру, поэтому меры безопасности следует принимать заранее. По словам эксперта, владельцу устройства нужно выбрать оптимальный тип шифрования для своей домашней сети и защитить ее уникальным паролем.

"К сожалению, признаков того, что ваш роутер находится под контролем злоумышленников, не существует. Поэтому я настоятельно рекомендую всем после покупки роутера менять пароль со стандартного на свой, причем уникальный, который не используется больше нигде", — подчеркнул Вураско.

Кроме того, следует выбирать для беспроводных сетей шифрование WPA2 — его можно выбрать в настройках роутера.

Эксперт уточнил, что необходимости менять пароль на роутере каждый месяц нет, однако делать это с определенной периодичностью все же стоит.