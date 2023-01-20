МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp ввел возможность отправлять сообщения самому себе для их сохранения, говорится в описании обновления приложения.

"Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите "Найти чат" и выберите "Сообщения для себя", — говорится в описании.

Также отмечается, что в новом обновлении поиск в чате можно вести по дате. Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в сети.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская