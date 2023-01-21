МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Губернатор американского штата Южная Дакота Кристи Ноэм подписала указ о запрете поддержания местным бизнесом деловых отношений с телекоммуникационными компаниями "злых правительств", к которым оказалась причислена РФ. СМИ: Пентагон и минюст хотят принудительной продажи бизнеса TikTok в США

"Ноэм подписала указ…, который запрещает штату Южная Дакота вести дела с некоторыми телекоммуникационными компаниями, которые принадлежат "злым иностранным правительствам" или которые контролируются ими… Указ блокирует отношения с компаниями, связанными с правительствами Китая, Ирана, Северной Кореи, России, Кубы и Венесуэлы", — говорится в релизе на сайте губернатора.

Согласно заявлению, каждый контракт штата теперь должен содержать пункт, в котором подтверждается, что подрядчик не связан с этими странами.

В ноябре 2022 года Ноэм также подписала указ о запрете использования приложения TikTok госслужащими из-за угрозы национальной безопасности.