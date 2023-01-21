ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию. Twitter планирует дальнейшие сокращения персонала, пишут СМИ

Сокращенному штату непросто поддерживать работу социальной сети и добавлять ей новые функции, поэтому Маск, согласно сообщению, разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

"Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек", — передает CNBC.

Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают.

В Twitter осталось менее 550 инженеров, до 20 сотрудников сокращена "команда доверия и безопасности", которая отвечает за защиту пользователей, формулируя в том числе рекомендации по поводу редакционной политики.

До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек.

Между тем Илон Маск анонсировал в пятницу новую функцию соцсети: в ближайшие месяцы она будет переводить на английский язык и рекомендовать к просмотру публикации представителей "других стран и культур".

"В других странах каждый день появляются эпические твиты (особенно в Японии)", — написал он в Twitter.