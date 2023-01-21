ВАШИНГТОН, 21 янв — ПРАЙМ. Компания Twitter с переходом под контроль Илона Маска сократила 80% сотрудников, и сейчас там работают порядка 1,3 тысячи человек, передает телеканал CNBC со ссылкой на внутреннюю документацию. 

Логотип социальной сети Twitter

Twitter планирует дальнейшие сокращения персонала, пишут СМИ

Сокращенному штату непросто поддерживать работу социальной сети и добавлять ей новые функции, поэтому Маск, согласно сообщению, разрешил привлечь в помощь сотрудникам Twitter 130 специалистов из других своих компаний, включая Tesla, SpaceX, The Boring Co.

"Внутренние документы показывают, что Twitter избавился примерно от 80% своих сотрудников, с тех пор как компанию возглавил Илон Маск, и численность персонала сейчас составляет порядка 1,3 тысячи человек", — передает CNBC.

Еще 1,4 тысячи человек числятся в штате компании и получают зарплату, но при этом не работают.

В Twitter осталось менее 550 инженеров, до 20 сотрудников сокращена "команда доверия и безопасности", которая отвечает за защиту пользователей, формулируя в том числе рекомендации по поводу редакционной политики.

До прихода Маска в Twitter работало 7,5 тысяч человек.

Между тем Илон Маск анонсировал в пятницу новую функцию соцсети: в ближайшие месяцы она будет переводить на английский язык и рекомендовать к просмотру публикации представителей "других стран и культур".

"В других странах каждый день появляются эпические твиты (особенно в Японии)", — написал он в Twitter.