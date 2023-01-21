МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через него для ряда организаций ограничена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. Названа главная опасность от использования онлайн-банка в Telegram

"В качестве основных критериев, позволяющих отнести программу для ЭВМ к иностранным мессенджерам… ряду организаций в России запрещено будет использовать такие мессенджеры для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг", — рассказали в ведомстве.

Как следует из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельности в интернете на территории РФ, мессенджер Telegram включен в него 22 ноября 2021 года.

В четверг банк ВТБ сообщил, что запускает работу онлайн-банка в мессенджере Telegram, на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.