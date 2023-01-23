МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство планирует утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года в марте, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с экспертным сообществом и представителями профильных ведомств. Россия вошла в топ-20 стран по вкладу в развитие цифровых технологий

"Концепцию технологического развития Российской Федерации до 2030 года планируется утвердить в марте текущего года….Документ готовится по поручению президента России Владимира Путина по итогам состоявшегося в июле 2022 года Совета по национальным проектам и стратегическому развитию. Концепция определит понятие, цели, задачи и принципы достижения технологического суверенитета страны, а также целевые показатели технологического развития", — сказал он.

Концепция включает в себя три раздела: "Устойчивый технологический суверенитет", "Технологии как фактор роста экономики и развития социальной сферы" и "Технологическое обеспечение устойчивого функционирования производственных систем".

План направлен на подготовку кадров, устранении регуляторных барьеров, создании условий для роста малых технологических компаний, локализации производства и запуске крупных промышленных проектов.

"Речь идет о смене ключевой модели взаимодействия двух процессов. Это развитие науки (когда основным продуктом является знание, а технологии скорее побочны) и развитие производства (когда технологии — обязательный составной элемент, подчиненный логике освоения рынков, повышения конкурентоспособности). Данные процессы расположены рядом, попытки выстроить между ними взаимосвязь уже предпринимались, но результаты недостаточны", — добавил Белоусов.