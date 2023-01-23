МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft инвестирует миллиарды долларов в создателя чат-бота ChatGPT, который обладает искусственным интеллектом, следует из пресс-релиза Microsoft. Microsoft подтвердил сокращение десяти тысяч сотрудников

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

"Эта многолетняя многомиллиардная инвестиция Microsoft следует за предыдущими инвестициями в 2019 и 2021 годах и позволит нам продолжать наши независимые исследования и разрабатывать искусственный интеллект, который становится все более безопасным, полезным и мощным", — говорится в сообщении.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что размер инвестиций может составить 10 миллиардов долларов.