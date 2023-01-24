МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство подготовило предварительный вариант концепции технологического развития России до 2030 года, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с документом. В нем предусмотрены такие механизмы стимулирования технологического развития, как кредитование под залог интеллектуальной собственности, коммерциализация разработок оборонного сектора и субсидии на "обратный инжиниринг". Власти могут утвердить концепцию технологического развития России в марте

"Правительство подготовило предварительную версию концепции технологического развития России до 2030 года… Разработать его в сентябре 2022 года поручил президент Владимир Путин, а 23 января первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что итоговый вариант планируется утвердить в марте", — сообщило издание со ссылкой на источник. По данным собеседников газеты, в разработке документа принимают участие Минцифры, Минпромторг, Минобрнауки и другие министерства, ведущие вузы и госкорпорации.

В числе основных угроз разработчики документа выделили исчерпание технического ресурса, утечку высококвалифицированных кадров, а также отставание во внедрении новых технологий. До введения антироссийских санкций после начала спецоперации на Украине в 2022 году 75% вложений в оборудование приходилось на импортные решения, поэтому в среднесрочной перспективе различным отраслям грозит "технологическая деградация производственных систем", говорит источник газеты.

Собеседники издания отметили, что авторы концепции предлагают создать новые механизмы коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС), включая ее использование в качества залога при кредитовании. При этом правительство предлагается наделить правом передавать организациям исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, что должно помочь перевести разработки из оборонной сферы в гражданскую. Споры по правам на ИС могут передать арбитражным судам (сейчас они подсудны судам общей юрисдикции). Россия вошла в топ-20 стран по вкладу в развитие цифровых технологий

Согласно оценке авторов документа, требуется локализовать производство около 300-400 наименований промышленной продукции и комплектующих. Для этого предлагается составить перечень, а затем субсидировать "обратную разработку" (reverse engineering, исследование чужого продукта с целью воссоздания его строения). Стимулировать создание новых производств планируется с помощью промышленной ипотеки. А для должностных лиц, ответственных за реализацию инновационных проектов с госфинансированием, может быть введено "право на риск" — презумпция добросовестности при недостижении результатов.

Участники IT-рынка, опрошенные газетой, считают, что механизм получения средств под залог ИС, безусловно, необходим. Однако они выразили сомнения, что он будет работать в РФ: институт интеллектуальной собственности в стране развит слабо, и банки пока не готовы рассматривать ИС как залог. Они также отметили, что малым компаниям, особенно вовлеченным в коллаборации с другими участниками рынка, трудно защищать свою ИС, и передача споров арбитражным судам – правильная инициатива, которая поможет усовершенствовать юридические практики.