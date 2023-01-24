МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги американского IT-гиганта Microsoft Corp. по коммерческим причинам, сообщается в пресс-релизе агентства. Microsoft подтвердил сокращение десяти тысяч сотрудников

"Fitch приняло решение отозвать рейтинги Microsoft по коммерческим причинам", — говорится в сообщении.

О намерении в течении 30 дней отозвать рейтинги Microsoft по коммерческим причинам Fitch сообщало в конце декабря прошлого года.

Агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) корпорации Microsoft на уровне "AAA", рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "AAA", краткосрочный РДЭ на уровне "F1+" со стабильным прогнозом.

Fitch ожидает, что операционные показатели останутся на высоком уровне благодаря уверенному росту облачных продуктов; к ним относятся облачные сервисы Microsoft Azure, программное обеспечение для облачной инфраструктуры и продукты для повышения производительности, адаптированные для облачной среды. Агентство также ожидает, что Microsoft останется ведущим поставщиком облачных услуг в среднесрочной перспективе.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.