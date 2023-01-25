МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" удалось найти отечественные аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), заявил глава компании Борис Ковальчук. Суд подтвердил решение о передаче в Москву иска об удалении Tor

Председатель правления в среду встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

На вопрос главы правительства об импортозамещении критически важного ПО Ковальчук ответил, что работа ведется в соответствии с решением президента Владимира Путина и кабмина.

"Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "1С" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты", — сказал он.

Глава "Интер РАО" добавил, что в компании выбрали Astra Linux на свободном ПО в качестве ОС, "Р7-Офис" для работы с текстовыми редакторами и другими подобными программами, а также продукцию Postgres для биллинговых систем и компанию

"Инконтрол" для обеспечения систем управления станциями.

"Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", — подытожил Ковальчук.