"Интер РАО" заместило критически важное ПО на российское
Глава "Интер РАО" Ковальчук: компании удалось найти российскую замену для критически важного ПО
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Интер РАО" удалось найти отечественные аналоги для замещения критически важного иностранного программного обеспечения (ПО), заявил глава компании Борис Ковальчук.
Председатель правления в среду встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. На вопрос главы правительства об импортозамещении критически важного ПО Ковальчук ответил, что работа ведется в соответствии с решением президента Владимира Путина и кабмина.
"Если говорить о конкретных проектах, то в качестве российских аналогов ERP-систем, на которых строится система управления предприятием, мы взяли за основу компанию "1С" и реализуем на этой площадке соответствующие проекты", — сказал он.
Глава "Интер РАО" добавил, что в компании выбрали Astra Linux на свободном ПО в качестве ОС, "Р7-Офис" для работы с текстовыми редакторами и другими подобными программами, а также продукцию Postgres для биллинговых систем и компанию "Инконтрол" для обеспечения систем управления станциями.
"Вот, наверное, основной контур наших контрагентов в сфере перехода на отечественное ПО", — подытожил Ковальчук.