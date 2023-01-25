СМИ: крупнейший поставщик терминалов для приема карт может уйти из России
РБК: крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico может уйти из России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших поставщиков терминалов для приема карт к оплате компания Ingenico может уйти из России 1 марта этого года, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников на платежном рынке.
Согласно информации издания, контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля. В планах компании оказывать поддержку POS-терминалам Ingenico до конца марта. Официально об уходе не сообщалось, однако переговоры с банками все же идут.
Источники напомнили РБК, что устройства Ingenico составляют основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. В материале также отмечается, что компания уже пару месяцев ищет варианты того, как покинуть Россию, при этом не навредив платежному рынку.