Магазин приложений App Store вновь стал доступен после непродолжительного сбоя в России
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Магазин приложений App Store заработал в России после получасового сбоя, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ряд пользователей продукцией на iOS столкнулись с проблемами при входе в App Store. Отмечалось, что при попытке входа в сервис на экране возникало оповещение о сбое подключения к магазину.
Россияне также отмечали трудности с доступом к приложению Steam на Android, в данный момент проблема устранена.