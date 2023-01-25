МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Магазин приложений App Store заработал в России после получасового сбоя, сообщил корреспондент РИА Новости. Магазин приложений App Store перестал открываться в России

Ранее сообщалось, что ряд пользователей продукцией на iOS столкнулись с проблемами при входе в App Store. Отмечалось, что при попытке входа в сервис на экране возникало оповещение о сбое подключения к магазину.

Россияне также отмечали трудности с доступом к приложению Steam на Android, в данный момент проблема устранена.