Роскомнадзор назвал причину проблем с доступом в App Store
РКН: иностранные сервисы не работали из-за сбоя в зарубежной сети доставки контента
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Некоторые иностранные сервисы, в том числе App Store, были недоступны в России в связи со сбоем в зарубежной сети доставки контента, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сеть доставки контента — ред.)", — отметили в ведомстве.
Представители Роскомнадзора подчеркнули, что в данный момент программа работает стабильно.
Ранее сообщалось, что ряд пользователей продукцией на iOS столкнулись с проблемами при входе в App Store. Отмечалось, что при попытке входа в сервис на экране возникало оповещение о сбое подключения к магазину.