МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Некоторые иностранные сервисы, в том числе App Store, были недоступны в России в связи со сбоем в зарубежной сети доставки контента, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. App Store вновь стал доступен в России

"По информации ЦМУ ССОП, недоступность ряда зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN (сеть доставки контента — ред.)", — отметили в ведомстве.

Представители Роскомнадзора подчеркнули, что в данный момент программа работает стабильно.

Ранее сообщалось, что ряд пользователей продукцией на iOS столкнулись с проблемами при входе в App Store. Отмечалось, что при попытке входа в сервис на экране возникало оповещение о сбое подключения к магазину.