МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. iPhone в России могли подешеветь из-за налаживания поставок по параллельному импорту, перехода россиян на смартфоны на операционной системе Android, а также на фоне общего для рынка снижения спроса на смартфоны, рассказал РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Эксперт рассказал о характеристиках нового iPhone 15

Как убедился корреспондент РИА Новости, на "Яндекс Маркете" смартфон iPhone 14 Pro с объемом памяти в 128 ГБ можно приобрести по цене в 86 099 рублей. При этом в начале января цена на эту модель начиналась от 90 тысяч рублей.

По словам эксперта, снижение цены отражает сразу несколько рыночных процессов. "Снижение цены может быть связано с отлаживанием поставок по параллельному импорту", — отмечает Бойко. В то же время, по его словам, кто-то из потребителей "мог посчитать, что растущие неудобства использования iPhone в России — повод переориентироваться на смартфоны под Android".

Эксперт также отмечает общее для рынка снижение спроса на смартфоны, что "заставляет всех участников цепочки создания цены сдерживать свой аппетит".