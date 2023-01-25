МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. На сервисах американской компании Microsoft произошли массовые сбои, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Роскомнадзор назвал причину проблем с доступом в App Store

Неполадки в работе таких сервисов как Microsoft 365, Microsoft Teams, Outlook, Xbox Live и других произошли примерно в 11 часов утра по московскому времени и позднее, в основном в Японии, Нидерландах, Германии и Великобритании, а также во Франции, Бельгии, Италии, Испании, США и других государствах.

Позднее Microsoft сообщила, что устранила причину сбоев, откатив изменения в глобальной сети (WAN). Кроме того, компания продолжила мониторить работу сервисов по мере их восстановления.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.