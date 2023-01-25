МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Microsoft намерена внедрить искусственный интеллект, в частности, языковую основу чат-бота ChatGPT, в Word, Excel и другие сервисы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на главу компании. Чернышенко: российский рынок ИИ-технологий должен вырасти минимум вдвое

"Microsoft планирует интегрировать GPT, языковую модель, лежащую в основе ChatGPT, в программное обеспечение Teams и Office", — пишет издание.

Ранее в понедельник Microsoft сообщила о планах вложить миллиарды долларов в создателя чат-бота ChatGPT, компанию OpenAI. По информации Bloomberg, сумма может составить десять миллиардов долларов.

Глава компании Сатья Наделла (Satya Nadella) отмечал, что Microsoft 365, в которую входят такие приложения как Teams, Word и Excel, "стремительно превращается" в платформу, ориентированную на искусственный интеллект, при этом не уточнив сроки внедрения технологии.

ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Его имитация человеческого разговора вызвала рассуждения о том, что он может вытеснить профессиональных писателей и даже стать угрозой для основного поискового бизнеса Google. Бот принадлежит компании OpenAI, одним из основателей которой является Илон Маск.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.