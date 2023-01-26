МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Мошенники в январе в разы чаще стали рассылать россиянам фишинговые письма по электронной почте с различными "выгодными" предложениями, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского". Kaspersky предупредила россиян о фишинговых письмах на тему алкоголя

Корреспондент агентства с конца декабря прошлого года на личную почту в Google получил множество писем, в которых был прикреплен pdf-файл с приглашением в новый проект якобы от Tinkoff, призывающим пройти регистрации и начать "получать от 90 000 рублей в месяц".

"В январе по сравнению с декабрем количество таких писем (с прикрепленным pdf) увеличилось почти в 3 раза", — рассказал руководитель группы защиты от почтовых угроз "Лаборатории Касперского" Андрей Ковтун.

Это классическая скам-схема, в рамках которой злоумышленники пытаются выманить у пользователей данные банковской карты и деньги, пояснила контент-аналитик компании Ольга Свистунова. "Потенциальных жертв заманивают привлекательными предложениями от крупных компаний из разных отраслей, в некоторых случаях – уникальной возможностью зарабатывать на инвестициях", — рассказала она.

Если пользователь перейдет по ссылке, ему могут предложить ответить на несколько простых вопросов и заполнить форму – ввести номер телефона и ФИО, сообщила эксперт. "Указанные данные злоумышленники могут использовать, чтобы уточнить по телефону номер карты – якобы для перевода дохода от инвестиций", — рассказала Свистунова.

Также в схемах с "инвестициями" пользователя могут сначала попросить сделать взнос, якобы чтобы по нему уже получать доход, но разумеется, никаких денег человек не получит, добавила эксперт. "В письмах злоумышленники часто добавляют ссылку на документы с щедрыми предложениями в облачных сервисах, чтобы избежать обнаружения", — заключила она.