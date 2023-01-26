МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. "Росгеология" получила грант от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) в 47 миллионов рублей на развитие отечественной программы "Геомикс-Геология" для замещения зарубежного ПО, заявил геологический холдинг. Сбербанк первым в России зарегистрировал собственное ПО для банкоматов

"Общество "Росгеология" получило грант… РФРИТ… на развитие и внедрение проекта "Доработка платформы проектирования месторождений"… Планируется расширение функционала существующего программного продукта — горно-геологической информационной системы… "Геомикс-Геология" с целью дальнейшего замещения программного обеспечения иностранного производства и автоматизации процесса геологоразведки, а также улучшения конкурентоспособности продукта на рынке России и дружественных стран", — сказано в релизе.

Отмечается, что размер финансирования в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" составит 47 миллионов рублей, при этом общая стоимость проекта достигает 81 миллиона рублей.

Новая программа позволит вести результаты разведочного бурения и данные геологического опробования, строить пространственные геологические объекты, подсчитывать геологические запасы и формировать геологическую документацию, подчеркнули в "Росгеологии".

"Росгеология" — российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальным опытом, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе. 100% капитала компании находится в собственности государства.