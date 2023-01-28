МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Срок жизни аккумулятора iPhone возможно продлить за счет регулярного поддержания заряда батареи на уровне 20-80%, а также используя оригинальный адаптер, рассказал РИА Новости руководитель по сервису "Мегафона" Никита Ефимов. Названы факторы, которые помогли удешевить iPhone в России

"Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20% до 80%. В случае если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится. В этом поможет функция "Оптимизированной зарядки". Смартфон самостоятельно замедляет время заряда, достигнув 80%", — пояснил эксперт. Он также уточнил, что обычно функция включена по умолчанию, однако лучше удостовериться в этом самостоятельно.

Ефимов отметил и важность использования оригинального адаптера при зарядке, поскольку он корректно работает даже при нестабильном напряжении сети, а в случае использования неоригинальных аксессуаров адаптер может сгореть и спалить контроллер питания в телефоне.

Следует учитывать и другие факторы, в том числе окружающую температуру. Аккумулятор iPhone лучше всего работает в диапазоне от 0 до 35 градусов — холод и жара замедляют работу ионов в батарее, и емкость аккумулятора теряется безвозвратно.

"Например, не следует оставлять телефон на солнце во время зарядки, использовать одновременно ресурсоемкие функции: играть, пользоваться навигационными сервисами", — подчеркнул эксперт.

В заключении Ефимов отметил, что Apple рекомендует заменять батарею после 500 циклов заряда, в связи с тем что на этом этапе емкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности. Однако соблюдение вышеупомянутых правил, по его словам, позволяет продлить срок службы батареи.