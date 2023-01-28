МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор в 2022 году получил 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных, говорится в сообщении ведомства. Роскомнадзор проверит информацию об утечке из "Газпромбанк Инвестиций"

"За 2022 год в Роскомнадзор поступило 44,3 тысячи обращений граждан о неправомерной обработке персональных данных (на 0,8% меньше, чем в 2021 году)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 38,2 тысячи из поступивших обращений — жалобы на действия операторов, осуществляющих, по мнению заявителей, незаконную обработку персональных данных (на 0,3% меньше, чем в 2021 году). Также 535 записей внесено Роскомнадзором в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных (на 11,5% меньше, чем в 2021 году).

"Наибольшее количество жалоб от граждан поступило на действия: кредитных учреждений; организаций ЖКХ; владельцев интернет-сайтов (в том числе социальных сетей); коллекторских агентств", — отметили в ведомстве.