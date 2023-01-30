МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" совместно с "ВТБ Инфраструктурный холдинг" создали совместное предприятие "Инфра-Телеком", которое займется реализацией проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах, предприятие планирует использовать механизмы государственно-частного партнерства, совокупный объем реализованных совместных проектов до 2025 года может составить до 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении провайдера. "Ростелеком" не сможет приобрести "Мегафон", считает эксперт

"Ростелеком" и "ВТБ Инфраструктурный холдинг" создали совместное предприятие (СП) "Инфра-Телеком", которое будет специализироваться на организации проектов по развитию цифровой инфраструктуры в регионах. … Для финансирования проектов предприятие планирует использовать механизмы государственно-частного партнерства. По предварительным оценкам совокупный объем реализованных совместных проектов до 2025 года может составить до 35 миллиардов рублей", — сообщает "Ростелеком".

Отмечается, что речь идет о создании комплексов видеонаблюдения и фотовидеофиксации, интеллектуальных транспортных систем, повышении энергоэффективности, автоматизации процессов в ЖКХ, реализации проектов "Безопасный город" и других направлениях.

"Первым проектом нового совместного предприятия станет создание системы видеонаблюдения в Мурманской области. Цель проекта — повышение общественной безопасности в населенных пунктах региона, особенно в местах массового пребывания людей. Всего планируется установить более 1 000 видеокамер, а также внедрить интеллектуальную систему видеоаналитики", — отметили в компании.