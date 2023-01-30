МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. Apple планирует увеличить долю производства в Индии

Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года.

В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.