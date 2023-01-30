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2023-01-30T14:57:00+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230130/839626571.html
Российская "дочка" Apple сменила гендиректора
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Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующая запись появилась 27... ПРАЙМ, 30.01.2023
технологии, новости, россия, apple, гендиректор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российская дочерняя компания американской Apple ООО "Эппл Рус" сменила гендиректора, им стал Александр Котилевский, следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующая запись появилась 27 января. Котилевский сменил на этом посту Виталия Морозько, возглавлявшего компанию с конца 2017 года.
В открытом доступе информации о новом гендиректоре нет. РИА Новости направило запрос в Apple.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.