2023-01-30T15:21:11+03:00
2023-01-30T15:21:11+03:00
2023-01-30T15:21:11+03:00
2023
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20230130/839627068.html
Приложение "ЮТэйр" снова доступно в App Store
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" вновь стало доступно в App Store, сообщил авиаперевозчик. Сервис Utair перестал работать 19 августа в связи с решением App Store и... ПРАЙМ, 30.01.2023
транспорт, бизнес, технологии, новости, app store, ютэйр, мобильное приложение
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" вновь стало доступно в App Store, сообщил авиаперевозчик.
Сервис Utair перестал работать 19 августа в связи с решением App Store и Google Play, отмечала компания. Позднее сообщалось о восстановлении работы приложения на Android.
"Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении "Уютное небо" в App Store", — сказано в релизе.
Подчеркивается, что пользователи могут купить билеты, зарегистрироваться на рейс, выбрать дополнительные услуги, а также копить мили по программе лояльности Status.