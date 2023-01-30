МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Приложение российской авиакомпании "ЮТэйр" вновь стало доступно в App Store, сообщил авиаперевозчик. Роскомнадзор назвал причину проблем с доступом в App Store

Сервис Utair перестал работать 19 августа в связи с решением App Store и Google Play, отмечала компания. Позднее сообщалось о восстановлении работы приложения на Android.

"Мобильные сервисы авиакомпании Utair снова доступны в приложении "Уютное небо‎" в App Store", — сказано в релизе.

Подчеркивается, что пользователи могут купить билеты, зарегистрироваться на рейс, выбрать дополнительные услуги, а также копить мили по программе лояльности Status.