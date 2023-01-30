МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. "Сбер" представил новые умные колонки, разработанные SberDevices, с объемным звуком и голосовым ассистентом "Салют", с их помощью можно будет слушать музыку, управлять умным домом и контролировать безопасность дома с помощью функции распознавания шумов, сообщили в "Сбере". "Сбер" назвал одну из серьезнейших киберугроз будущего

"На рынок вышли две умные колонки с ассистентами Салют — мощная SberBoom и компактная SberBoom Mini, разработанные для Сбера командой компании SberDevices. Обе новинки воспроизводят музыку, развлекают детей и взрослых, помогают управлять разными устройствами умного дома и контролировать безопасность", — говорится в сообщении.

Стоимость новых девайсов составит 11990 рублей и 3990 рублей за SberBoom и SberBoom Mini, соответственно.

Колонки также дают доступ к аудиотеке HiFi-стриминга "Звук", из которой они могут подобрать персональную волну для пользователя с помощью рекомендательных технологий "Сбера". Также встроенные ассистенты распознают речь на русском и английском языках, а также могут включить нужную мелодию и понять произнесенные команды.

Сервис может распознать шумы вокруг колонки, пока пользователя нет дома, и отправляет их короткую запись владельцу через защищённое облако. Также колонки совместимы с устройствами умного дома.

Как сообщил CEO SberDevices Денис Филиппов, в 2022 году продано больше 1 миллиона умных устройств с ассистентами "Салют".