ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Администрация США прекратила выдавать американским компаниям лицензии на экспорт продукции китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei и рассматривает возможность формализации запрета, сообщила газета Financial Times. Выручка Huawei сократилась за девять месяцев

Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства.

"Министерство торговли уведомило ряд компаний о том, что оно более не выдает лицензии на экспорт американских технологий Huawei", — сказано в статье со ссылкой на "несколько человек, знакомых с дискуссиями внутри администрации".

Агентство Bloomberg также передает, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая.