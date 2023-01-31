Нигерия стала первой страной Африки, где доступна сеть Starlink
SpaceX: Нигерия стала первой страной Африки, где доступна сеть Starlink
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Интернет спутниковой сети Starlink, принадлежащей основанной Илоном Маском космической компании SpaceX, теперь доступен в Нигерии, которая стала первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании.
"Starlink теперь доступен в Нигерии — первой африканской стране, получившей доступ к сервису", — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.
На карте на сайте Starlink Нигерия также теперь выделена как государство, где доступны сервисы сети.
Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру.