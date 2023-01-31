МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Интернет спутниковой сети Starlink, принадлежащей основанной Илоном Маском космической компании SpaceX, теперь доступен в Нигерии, которая стала первой африканской страной, получившей доступ к сервисам компании. Маску разрешили развернуть тысячи спутников Starlink второго поколения

"Starlink теперь доступен в Нигерии — первой африканской стране, получившей доступ к сервису", — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

На карте на сайте Starlink Нигерия также теперь выделена как государство, где доступны сервисы сети.

Starlink — это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру.