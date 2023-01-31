МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Цены на ноутбуки в России упали до 30 процентов из-за затоваривания рынка, пишут "Известия". Названы факторы, которые помогли удешевить iPhone в России

Как рассказал изданию сотрудник одного из вендоров, к началу этого года предложение превысило спрос. Факторами, которые поспособствовали этому, стали налаживание параллельного импорта устройств известных брендов и активная экспансия производителей из КНР. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться.

Выборочная проверка в "Яндексе" показала снижение цены на часть моделей от компаний из континентального Китая и с Тайваня — уценка ряда моделей за последние месяцы 2022 года и январь 2023 года составила 15–30 процентов.

"Большую часть прошлого года рынок ноутбуков скорее испытывал дефицит, но уже к концу года ситуация изменилась. Можно сказать, что сейчас мы наблюдаем переизбыток, а перелом в ситуации наступил в ноябре-декабре 2022 года", — отметил руководитель направления "Ноутбуки" компании diHouse Роман Овсиенко.

По его словам, наибольшие пертурбации рынок испытывает в сегменте игровых моделей, возник не просто серьезный переизбыток, которого никто не ожидал, но и начались ценовые войны, когда стоимость некоторых игровых моделей снижалась на 30 процентов в моменте.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что в целом по стране с осени 2022-го по конец января снижение цен на ноутбуки составило около 25 процентов. С одной стороны, уже работавшие в России китайские бренды стали активнее продвигать свои лэптопы, с другой, на рынок устремились новые вендоры из КНР. Эксперт отмечает, что предложение и уровень конкуренции значительно выросли, падение цен на многие модели на 30 процентов вполне вероятно. При этом, наполнению товарного ряда способствовало налаживание параллельного импорта в конце прошлого года, добавил он.

По словам источников, практически до конца года продавцы не могли наладить более-менее регулярные поставки в Россию лэптопов по параллельному импорту, в отличие, например, от смартфонов. Но в ноябре–декабре ситуация кардинально изменилась — параллельные поставки ведущих мировых брендов все-таки удалось наладить.