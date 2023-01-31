МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Самыми востребованными работниками в российских IT-компаниях стали специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных менеджеров, еще в 53% случаев нужны системные аналитики, говорится в материалах исследовательского центра "Зарплаты.ру" (есть у РИА Новости). Эксперт спрогнозировала число самозанятых в России к концу года

"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" спросил менеджеров российских IТ-компаний, какие специалисты требуются им чаще других… По данным исследования, оказалось, что самые востребованные айтишники — это специалисты по информационной безопасности, их ищут 54% опрошенных. Почти такая же потребность в системных аналитиках — они требуются 53% менеджеров", — сообщается в исследовании.

Самыми редкими IT-специалистами руководители считают тех же специалистов по кибербезопасности (15%), DevOps-инженеров (16%), старших разработчиков (14%) и специалистов по Data Science.

"В настоящее время 78% работодателей приглашают IT-специалистов на гибридный формат работы — частично в офис, частично на удаленку, 12% ищут исключительно удаленных работников, а 10% предлагают чисто офисный формат работы. Также 73% менеджеров заявили, что в 2023 году планируют повысить зарплатное предложение для программистов и тестировщиков", — отметили в компании.

Кроме того, респонденты отмечают, что наиболее востребованными языками программирования являются Java (60%), JavaScript (47%), C++ (36%).