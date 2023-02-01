МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ставить гаджеты на зарядку на ночь не стоит в связи с риском возгорания устройства, предупредили россиян в телеграм-канале МЧС. Юрист объяснил, когда за найденный чужой телефон можно пойти под суд

Как отмечается, возгорание девайсов стало причиной более 500 пожаров в 2022 году. В большинстве случаев ЧП было вызвано неисправностями в зарядных устройствах.

В связи с этим министерство советует не заряжать гаджеты ночью, когда за ними никто не следит.

Кроме того, рекомендуется использовать только сертифицированные зарядные устройства, не оставлять технику на зарядке без присмотра, не класть заряжающийся телефон под подушку и выключать его из сети, когда батарея полностью зарядится.