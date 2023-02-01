"Яндекс" планирует внедрить в свои сервисы новую нейросеть
"Яндекс" собирается внедрить новую нейросеть YaLM 2.0 в свои сервисы и "Алису"
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" планирует внедрить новую нейросеть YaLM 2.0 в свои сервисы и "Алису", заявили в компании.
"Яндекс" действительно разрабатывает YaLM 2.0 — свою версию генеративной сети ChatGPT", — говорится в сообщении.
Технология будет интегрирована в том числе в "Поиск", "Почту" и голосового помощника "Алиса". Как ожидается, благодаря этому поисковик сможет самостоятельно генерировать ответы, а Алиса — лучше поддерживать диалог с пользователем и давать ответы на сложные вопросы. "Это может стать прорывом в качестве поисковых систем и голосовых ассистентов", — считают в компании.
Как уточняется, сейчас "Яндекс" уже использует генеративные нейросети, но они играют лишь вспомогательную роль.
Кроме того, отмечается, что при создании YaLM 2.0 будут задействованы все мощнейшие суперкомпьютеры "Яндекса".
В июне 2022 года российская компания уже представила публике нейросеть YaLM 100B, способную создавать и обрабатывать тексты на русском и английском языках и даже сочинять стихи. YaLM 100B внедрена в более чем 20 проектов "Яндекса", в том числе в "Поиск" и "Алису".