МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" планирует внедрить новую нейросеть YaLM 2.0 в свои сервисы и "Алису", заявили в компании. RuStore запустил оплату через Сбер ID и SberPay

"Яндекс" действительно разрабатывает YaLM 2.0 — свою версию генеративной сети ChatGPT", — говорится в сообщении.

Технология будет интегрирована в том числе в "Поиск", "Почту" и голосового помощника "Алиса". Как ожидается, благодаря этому поисковик сможет самостоятельно генерировать ответы, а Алиса — лучше поддерживать диалог с пользователем и давать ответы на сложные вопросы. "Это может стать прорывом в качестве поисковых систем и голосовых ассистентов", — считают в компании.

Как уточняется, сейчас "Яндекс" уже использует генеративные нейросети, но они играют лишь вспомогательную роль. Юрист объяснил, когда за найденный чужой телефон можно пойти под суд

Кроме того, отмечается, что при создании YaLM 2.0 будут задействованы все мощнейшие суперкомпьютеры "Яндекса".

В июне 2022 года российская компания уже представила публике нейросеть YaLM 100B, способную создавать и обрабатывать тексты на русском и английском языках и даже сочинять стихи. YaLM 100B внедрена в более чем 20 проектов "Яндекса", в том числе в "Поиск" и "Алису".