МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) американской компании Intel до "A" с "A+", присвоив негативный прогноз, говорится в сообщении агентства. Акции Intel дешевеют почти на 10%

S&P ожидает в 2023 году слабые операционные результаты центров обработки данных и искусственного интеллекта компании, а также ряда других сегментов, что приведет к отрицательному свободному операционному денежному потоку (FOCF).

"Поэтому мы понижаем наш рейтинг Intel", — говорится в сообщении агентства.

Негативный прогноз отражает ожидания, что леверидж компании будет оставаться на уровне 2x к концу 2024 года, поскольку использование оборотного капитала, значительные капитальные расходы и выплаты дивидендов будут поддерживать долг на высоком уровне.

S&P прогнозирует, что выручка Intel в 2023 финансовом году снизится примерно на 16% в годовом выражении, до 53 миллиардов долларов.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры.