МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Мошенники в прошлом году выложили в сеть 311 баз данных российских компаний с более 1,4 миллиарда строками информации о пользователях, показатель в пять раз выше позапрошлогоднего, сообщила компания по кибербезопасности Group-IB. Раскрыто, как мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

"Специалисты Group-IB назвали точное число баз данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в 2022 году — 311 баз. Для сравнения, в 2021 году их было всего 61. Общее количество строк данных пользователей, содержащихся во всех опубликованных сливах, по оценкам экспертов Group-IB, превысило 1,4 миллиарда", — следует из сообщения.

Наибольшее число утечек, по данным компании, пришлось на лето — 140 баз. Больше всего объявлений было обнаружено на форумах — 241 база, а в Telegram появились 70 баз. Массовая публикация объявлений в мессенджерах — это тренд 2022 года, раньше подобные случаи были единичными. В Group-IB уточнили, что значительная часть "публикаций" содержит имена клиентов, их телефоны, адреса, даты рождения, пароли, паспортные данные, подробности заказов и другую чувствительную информацию.

Подчеркивается, что общее количество строк данных пользователей в утечках в 2022 году составило 1,4 миллиарда, для сравнения в 2021 году их насчитывалось всего 33 миллиона".

В компании добавили, что от утечек не защищена ни одна сфера российского бизнеса — жертвами злоумышленников становились финансовые, страховые и IT-компании, сервисы доставки, мобильные операторы, онлайн-магазины различных товаров и услуг, онлайн-кинотеатры, развлекательные и образовательные порталы, кафе, рестораны, социальные сети, а также энергетические, промышленные, туристические, строительные, транспортные и медицинские компании.